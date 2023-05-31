Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? 31 Mayıs En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 31 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 31 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 31 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gece saatlerinde 20,81'i gören dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 20,67 seviyelerinden; euro ise 22,25 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması altın fiyatlarında da rekoru getirirken, gram altın aynı dakikalarda 1305 TL'den işlem görüyor.

Bugün dolar/TL saat 03:43'te 20,81'i görürken saat 09:00 itibarıyla 20,6724'ten işlem görüyor. Euro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24'te TL karşısında 22,27'yi gören euro/TL saat 09.00 itibarıyla 22,2599'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Saat 02.19 itibarıyla 1322 lirayı gören gram altın, şu saatlerde 1305 TL'den işlem görüyor.