Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? 26 Mayıs En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 26 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar 26 Mayıs günü içerisinde gördüğü en yüksek işlem kuru 19.39₺ olarak görüldü. Bu sebeple dolar kuru bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye oldukça yaklaştı fakat rekor kırmadı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3710 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, 19,31-19,40 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,3327'den tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Buna göre dolar rekor kırdı. Saat 07.27 itibarıyla dolar 19.9988'den işlem görüyor. Euro/TL ise 21,44 seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise dolar/TL 21,17, Euro/TL 22,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,07'den işlem görüyor.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL'nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı'da seçim öncesi dönemde 23-24 TL'lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL'nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.