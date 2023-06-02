Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? 2 Haziran En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 2 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 2 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 2 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde dolar rekoru $1 = 21.16519₺ olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Altının gramı ALIŞ(TL) 1.330,08; SATIŞ(TL) 1.330,33 TL'den işlem görüyor.