Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? 14 Nisan En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru kaç? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son zamanlarda en çok araştırılan soru Dolar rekor kırdı mı? Sorusu oluyor. Peki, 14 Nisan tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 14 tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 14 Nisan tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar 14 Nisan günü içerisinde gördüğü en yüksek işlem kuru 19.39₺ olarak görüldü. Bu sebeple dolar kuru bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye oldukça yaklaştı fakat rekor kırmadı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3710 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, 19,31-19,40 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,3327'den tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Dolar endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine inerken, avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,2 değer kazanarak 1,1076'yla son 1 yılın zirvesini test etti.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini kaydetti.