Gün içinde dolar kurunun yükselmesinden dolayı birçok vatandaş doların tüm zamanların en yüksek rakamını görüp görmediğini merak ediyor. Bu nedenle Dolar rekor kırdı mı? ve Dolar rekoru ne kadar? Sorularını sık sık aratıyorlar. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı ne? Dolar kaç TL oldu?

Dolar rekor kırdı mı? sorusu merak ediliyor. Türk lirasındaki dalgalanmaların devam etmesinden kaynaklı dolar kurundaki fark değişiklik gösteremeye devam ediyor. 7 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar Dolar rekor kırdı mı? Ve Dolar rekoru ne kadar? Sorularını merak ediyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı ne? Dolar kaç TL oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar 7 Eylül günü içerisinde gördüğü en yüksek işlem kuru 18,74TL olarak görüldü. Dolar tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak rekor kırdı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.