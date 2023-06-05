Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?