Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?
Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak. Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu?
DOLAR REKOR KIRDI MI?
5 Haziran Pazartesi günüdolar 21.25 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.