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Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?

Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?

Gündem Haberleri

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu 5 Haziran Pazartesi?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak. Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

5 Haziran Pazartesi günüdolar 21.25 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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