Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar bugün en fazla ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar rekor kırdı mı? Dolar bugün en fazla ne kadar, kaç TL oldu?

29 kasım tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Dolar gibi yükselişini sürdüren euro da günü 31,75'ten tamamlamıştı. Değer kazanmaya devam eden euro da bugün rekor tazeledi. Kur 31,94 ile tarihi zirvesini yeniledi. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar bugün en fazla ne kadar, kaç TL oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Yükselişini sürdüren dolar, euro ve altın her gün yeni bir kırmaya devam ediyor. Dolar 28,95 ile, euro 31,94 ile, altının gramı ise 1.907 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru kritik eşik olan 29 lirayı aştı. Dün günü 28,91 seviyesinden tamamlayan kur, 29,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla dolar 28,94'ten, euro 31,82'den, altının gram fiyatı ise 1.902 liradan işlem görüyor.

ALTIN REKOR KIRDI MI?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialarla altın güçlendi. Dünü 1.882 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.900 lirayı aştı. Gram 1.907 lirayla rekor tazeledi.