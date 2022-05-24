Dolar rekor kırdı mı? 24 Mayıs 2022 Dolar 16'yı geçti mi, 17 oldu mu? 2022 Mayıs dolar en fazla kaç oldu? SON DAKİKA Euro rekor kırdı mı? - Haberler

Dolar rekor kırdı mı? 24 Mayıs 2022 Dolar 16'yı geçti mi, 17 oldu mu? 2022 Mayıs dolar en fazla kaç oldu? SON DAKİKA Euro rekor kırdı mı?
- Güncelleme:
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? Dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde... Dolar rekor kırdı mı? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar bugün rekor kırdı mı?
Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 24 Mayıs 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Mayıs 2022 bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
Fed'in faiz artırımıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lira seviyesini aşarak Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 16,04'ten işlem görürken, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den alıcı buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıklamasıyla 18 lira seviyelerinden 10 liraya kadar gerileyen Dolar, Fed'in mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla yükselişe geçti. Mart ayında 14 lira seviyelerinde bulunan kur, o tarihten bu yana kademeli bir şekilde yükseliş gösterdi. Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.
DOLAR KURUNU TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ