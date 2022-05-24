Dolar rekor kırdı mı? 24 Mayıs 2022 Dolar 16'yı geçti mi, 17 oldu mu? 2022 Mayıs dolar en fazla kaç oldu? SON DAKİKA Euro rekor kırdı mı? - Haberler

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PİYASALARDA BUGÜN

Fed'in faiz artırımıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lira seviyesini aşarak Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 16,04'ten işlem görürken, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den alıcı buluyor.

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıklamasıyla 18 lira seviyelerinden 10 liraya kadar gerileyen Dolar, Fed'in mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla yükselişe geçti. Mart ayında 14 lira seviyelerinde bulunan kur, o tarihten bu yana kademeli bir şekilde yükseliş gösterdi. Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.

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