Dolar rekor kırdı mı? Bugün 28 Aralık 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 28 Aralık tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 28 Aralık tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,82'den, sterlin ise 37,78'den alıcı buluyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla rekor seviye olan 29,44'ten işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.