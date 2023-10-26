Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyon sonrası karşı saldırıya geçen İsrail'in günlerdir Gazze'yi bombardımana tutması piyasaları da etkiledi. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Bugün 26 Ekim 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar rekor kırdı mı? Bugün 26 Ekim 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 26 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 26 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,13'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 28,14'den işlem görüyor. Buna göre dolar rekor kırdı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,74'ten, sterlin/TL 34,07'den satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunuyor.

DOLARA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dolara olan talebin sıcaklığını koruduğunu söyledi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu dile getirdi.