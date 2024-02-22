Dolar rekor kırdı mı? Bugün 22 Şubat 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0350 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Bugün 22 Şubat 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0350 seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,7 puan seviyesinde bulunuyor. Buna göre bugün dolar rekor kırmamıştır.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir. Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.