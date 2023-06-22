Dolar kurundaki dalgalanmalar sonucunda dolar rekor kırdı mı? 22 Haziran'da yaşanan yükselme sonucunda dolar/TL tarihi zirveye ulaştı. Dolar rekor kırdı mı? Bugün 22 Haziran 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu? Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitti.

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 22 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 22 Haziran tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde dolar rekoru $1 = 24,12₺ olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi.

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.

23,54'TEN 24'E YÜKSELDİ

TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 lira seviyesini gördü.

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.