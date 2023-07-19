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Dolar rekor kırdı mı? Bugün 19 Temmuz 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

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Temmuz ayında yaşanan yükselme sonucunda dolar/TL tarihi zirveye ulaştı. Dolar rekor kırdı mı? Bugün 19 Temmuz 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu? Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artışına gitti.

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 19 Temmuz tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 19 Temmuz tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde dolar rekoru $1 = 27.22₺ olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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