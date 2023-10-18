Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyon sonrası karşı saldırıya geçen İsrail'in günlerdir Gazze'yi bombardımana tutması piyasaları da etkiledi. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Bugün 18 Ekim 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar rekor kırdı mı? Bugün 18 Ekim 2023 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. 18 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki artış sebebiyle vatandaşlar meraklanıyor. Peki, 18 Ekim tarihinde yaşanan dolar kurundaki yükselme sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekoru kaç? En yüksek dolar kuru ne kadar?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla bölgede gerginlik arttı. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, dolar ve altın hızlı bir yükseliş gösterdi. 28 lirayı aşan dolar 28,32 ile altının gram fiyatı ise 1.752 lirayla rekor kırdı. Dün günü 27,90 seviyelerinden tamamlayan dolar, gece saatlerinde 28 lirayı aştı. Kur, 28,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.00 itibarıyla dolar28,01'den işlem görüyor.