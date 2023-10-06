DOLAR REKOR KIRDI! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün (6 Ekim) ne kadar?

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Dolar kaç TL ve Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar olduğu gündeme geliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Dolar ne kadar ve dolar kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar ve döviz kuru canlı merak ediliyor. Dolar rekor kırdı ve Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? araştırılıyor. Dolar rekor kırdı! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR REKOR KIRDI

Yükselişini sürdüren dolar 27,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyor.

DOLAR KAÇ TL?

Son dönemde yükselişini hızlandıran dolar, dün günü 27,61'den tamamlamıştı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, sabah saatlerinde 27,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen dolar, 27,60'lı seviyelerde dengelendi.

EURO NE KADAR?

Euro 29,14'ten işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 33,71'den alıcı buluyor.