Dolar ne kadar ve dolar kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar ve döviz kuru canlı merak ediliyor. Döviz kurları yeni haftaya rekorlarla başladı. Dolar rekor kırdı ve dolar kaç TL olduğu gündeme geliyor. Dolar rekor kırdı ve Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? araştırılıyor. Peki, DOLAR REKOR KIRDI! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar?

Dolar kaç TL ve Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar olduğu gündeme geliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Dolar ne kadar ve dolar kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar ve döviz kuru canlı merak ediliyor. Dolar rekor kırdı ve Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? araştırılıyor. DOLAR REKOR KIRDI! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 26 TL'yi,

Euro da 28 lirayı aşarak rekor kırdı. Saat 12.30 itibarıyla dolar 25.92'den, euro ise 28.28 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 26 lirayı, euro ise 28 lirayı aştı. Saat 12.30 itibarıyla dolar 25.92 TL, euro ise 28.28 lira seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN NE KADAR?

Piyasalar dikkatle izlenirken sterlin 32.96 liradan işlem görüyor. Gram altında da 1.600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi. Altının gramı, 1.606 liradan satılıyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.