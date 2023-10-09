Dolar Rekor Fiyatı: Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün (9 Ekim) ne kadar?

Dolar, Euro ve Altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Dolar rekor kırdı ve kaç TL olduğu araştırılıyor. Döviz kurları yeni haftaya rekorlarla başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Dolar rekor kırdı ve Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? araştırılıyor. Peki, Dolar rekor kırdı! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar?

Dolar kaç TL ve Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar olduğu gündeme geliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Dolar ne kadar ve dolar kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar ve döviz kuru canlı merak ediliyor. Dolar rekor kırdı ve Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? araştırılıyor. Dolar rekor kırdı! Dolar kaç TL? Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR REKOR FİYATI NE KADAR?

Hamas'ın operasyonuyla başlayan İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar yeni haftaya rekorla başladı. Dolar, 28 lirayı aşarak 28,11 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen kur, şu sıralar 27,70'li seviyelerde bulunuyor.

EURO NE KADAR

Euro, 29,19'den satılıyor.

ALTIN NE KADAR?

Altın 1.646'dan satış bulunuyor.

DÖVİZ KURDAKİ SON DURUM NEDİR?

Daha sonra geri çekilen dolar saat 10.00 itibarıyla 27,70'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,22'ye, sterlin ise 33,78'den alıcı buluyor.

İSRAİL MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATMAYA BAŞLADI

Saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel yüzde 2'ye varan gerileme kaydetti. İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı. Banka, para birimi şekeldeki oynaklığı yumuşatmak ve piyasaların düzgün işleyişinin devamını tesis etmek için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek.

PİYASADA NEGATİF SEYİR HAKİM

Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi. Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.

RİSK ALGISI YÜKSEK

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydederek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.