24 Kasım 2023 tarihinde dolar ne kadar oldu ve 1 dolar kaç TL olduğu merak konusu. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki değeri ve döviz piyasasındaki son durum hakkında detaylar haberimizde. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

DOLAR REKOR FİYATI (CANLI) 24 KASIM | Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Kasım 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 28,8270'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,8740'tan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL 31,52'den,

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 36,21'den alıcı buluyor.

ATEŞKES VARLIK FİYATLARINI OLUMLU ETKİLİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını belirterek, yatırımcıların temkinli duruşlarını koruduklarını ifade etti. Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı. Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırmıştı.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.