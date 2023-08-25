Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Doların düşüp düşmeyeceği merak konusu olurken, uzmanlar konuya dair değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Dolar niye düştü? Dolar niye düşüyor, düşmeye devam edecek mi?

Dolar niye düştü? Sorusu, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından birçok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar düşüşe geçti. Dolar niye düştü merak edilmektedir. Döviz kurundaki hareketlilik ne kadar devam edecek merak konusu oldu. Faiz kararının ekonomi üzerindeki etkileri ve doların seyri yakından takip ediliyor. Peki, Dolar niye düştü? Dolar niye düşüyor, düşmeye devam edecek mi?

DOLAR NİYE DÜŞTÜ?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda 2 liralık bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 25,25'e kadar düştü. Karar öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 27,47'ye kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679 liradan 1.603 liraya düştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste üçüncü kez faiz yükseltti. Haziran ayında faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Bu ay piyasa beklentilerinin de üzerinde bir artışa giden Merkez, faizi 750 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.