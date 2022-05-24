Dolar neden yükseliyor, neden artıyor? 24 Mayıs Salı Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Döviz neden yükseldi? - Haberler

Doların 16 TL'yi geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 24 Mayıs Salı Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Ayrıntılar haberimizde...

1 Dolar şuanda 16,0260 Türk Lirası'na eşittir.

24 Mayıs Salı günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları alış fiyatı 16,0846 TL iken, satış fiyatı ise 16,1135 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Fed'in faiz artırımıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lira seviyesini aşarak Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 16,13'ten işlem görürken, euro 17,29'dan, sterlin ise 20,17'den alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık tarihinde kur korumalı mevduat sistemini açıklamasıyla 18 lira seviyelerinden 10 liraya kadar gerileyen Dolar, Fed'in mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla yükselişe geçti. Mart ayında 14 lira seviyelerinde bulunan kur, o tarihten bu yana kademeli bir şekilde yükseliş gösterdi. Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 12.20 itibarıyla dolar 16,13'ten, euro 17,29'dan, sterlin ise 20,17'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 963 lira seviyesinde bulunuyor.

DÜNYA ENFLASYONLA BOĞUŞUYOR

Pandeminin ülke ekonomilerini olumsuz etkilemesi sonrası salgınla mücadele için kısıtlamalara gidilmesi merkez bankalarının gevşek para politikası uygulayarak piyasaları fonlamasına yol açmıştı. Bu durum küresel çapta enflasyonun fitilini ateşlerken, ülke ekonomilerinde fiyat artışları rekor seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARI ECB VE FED'İ TAKİP EDİYOR

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed'i takip ederek faiz artırıyor.