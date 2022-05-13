Dolar neden yükseliyor, neden artıyor? 13 Mayıs Cuma Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Döviz neden yükselişte? - Haberler

Doların 15 TL'yi geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 13 Mayıs Cuma Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Dolar şuanda 15,4619 Türk Lirası'na eşittir.

13 Mayıs Cuma günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları alış fiyatı 15,4378 TL iken, satış fiyatı ise 15,4656 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR 2022?

Analistler, küresel çapta yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de döviz piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, dolar endeksi için 104,5'in direnç, 103,2'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 15,3147'den tamamladı. Yeni günde de yükseliş trendini sürdüren Dolar/TL 15.34 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,3480'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 16,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 18,7460'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün 103,3'e kadar gerilemesinin ardından yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ederken, avro/ Dolar paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 1,05'in altına indi.

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