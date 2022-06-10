Dolar neden yükseliyor? 9-10 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden artıyor? Döviz fiyatları artacak mı, daha da artar mı? - Haberler

Son dakika gelen haberlere göre, ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi Bunun akabinde vatandaşlar, Dolar neden yükseliyor? 9-10 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden artıyor? Döviz fiyatları artacak mı, daha da artar mı? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımların ilkini açıklamasıyla dolar yeniden hareketlendi. Kur, bakanlığın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini duyurmasıyla yeniden 16.90 seviyesinden 17.20 seviyesine yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin saat 19.00 sularında başta enflasyon ve döviz olmak üzere bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından dolar 17.20'den 16.90 gerilemişti. Saat 22.46'da beklenen açıklamayı yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımların ilkini paylaşmasıyla dolar yeniden 17.20 seviyelerine yükseldi.

DOLAR KAÇ TL? (10 HAZİRAN 2022 CUMA SAAT 00:01)

1 dolar şuanda 17,1561 TL'dir.

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ANLIK DÖVİZ FİYATLARI (10 HAZİRAN 2022 CUMA SAAT 00:01)

1 Dolar : 17,1561

17,1561 1 Sterlin : 21,3848

21,3848 1 Euro : 18,2137

18,2137 1 Gram altın : 1019,4

GÜNCEL FİYATLAR

Dolar sat 23.50 itibarıyla 17.18'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.45'ten, gram altın ise 1.020 liradan alıcı buluyor.

EKONOMİDE ATILAN İLK ADIM

Bakanlığın açıklamasına göre, ekonomi yönetiminin atacağı ilk adım şöyle olacak: Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacak ve talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacak.

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