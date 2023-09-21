Faiz artmasına rağmen dolar neden yükseldiğini merak etmekte olan birçok kişi Dolar neden yükselir? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. Peki, Dolar neden yükselir? Doların yükselme sebebi ne?

Dolar neden yükselir? Sorusu, Faiz artmasının ardından gündeme geldi ve merak edildi. Faizde artış olursa TL'nin Dolar karşısında değer kazanacağı tahmin edilir. Ancak artışın beklentilerin altında olmaması gerekir. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. Peki, Dolar neden yükselir? Doların yükselme sebebi ne?

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir.

Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faiz kararlarının TL/dolar üzerindeki beklentileri şu şekildedir:

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Buradaki temel mantık, faiz oranlarındaki yükselişin, bir ülkedeki yatırımcılar için daha çekici hale gelmesidir. Yatırımcılar, daha yüksek faiz oranlarından daha yüksek getiri elde etmek için bu ülkeye fonlarını aktarabilirler.

Dolar, uluslararası döviz piyasalarında en çok kullanılan rezerv para birimidir. Dolara olan talep, bir ülkenin ekonomik gücü, istikrarı ve cazibesiyle doğru orantılıdır. Faiz oranlarındaki artış, bir ülkedeki ekonomik durumun daha sağlam ve istikrarlı olduğunu gösterebilir, bu da yatırımcıların o ülkeye yönelmesine yol açabilir. Yatırımcıların daha yüksek getiri elde etmek amacıyla dolardan başka para birimlerine yönelmesi, dolara olan talebi azaltır ve bu da doların değerinin düşmesine neden olabilir.

Ancak, doların değerini etkileyen faktörler oldukça karmaşıktır ve yalnızca faiz oranlarına bağlı değildir. Ekonomik veriler, jeopolitik durumlar, ticaret dengesi, para politikaları, enflasyon ve birçok diğer faktör doların değerini belirleyebilir. Bu nedenle, faiz artışı doların düşmesine neden olabilecek bir faktör olabilir, ancak döviz piyasalarında birçok etkenin bir araya gelmesiyle doların değeri değişebilir.