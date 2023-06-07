TL'nin bugün dolar karşısındaki yüzde 7'yi aşan değer kaybı, uluslararası basında da yankılandı. Peki, Dolar neden yükseldi, TL neden düştü? Mehmet Şimşek'in bankalara talimat yazısı ne?

Dolar, TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanırken 23,20 lira seviyelerine kadar yükseldi. Peki, Dolar neden yükseldi, TL neden düştü?

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'ndan (TCMB) kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz kurlarına yapılan müdahalelerinin yumuşatılmasını istedi. Kamu bankalarının döviz satışlarını geçici olarak durdurmasıyla TL'de bu sabah sert düşüş görüldü. Bloomberg haberinde bu gelişme, "Yeni ekonomi yönetiminin daha geleneksel ekonomi politikalarına yönelmesinin bir parçası olarak maliyetli müdahale stratejisini terk ettiğinin bir işareti" olarak değerlendirildi. Bir kaynağa göre, TL'deki günlük düşüşün yüzde 6'yı aşması üzerine döviz satışları yoluyla müdahalenin devamına izin verildi.