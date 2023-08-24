Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Doların düşüp düşmeyeceği merak konusu olurken, uzmanlar konuya dair değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Dolar neden düşüyor? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! Dolar düşmeye devam edecek mi? İşte detaylar...

Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıkladı. Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar düşüşe geçti. Doların düşüşü devam edecek mi, dolar neden düşüyor soruları araştırılmaktadır. Döviz kurundaki hareketlilik ne kadar devam edecek merak konusu oldu. Faiz kararının ekonomi üzerindeki etkileri ve doların seyri yakından takip ediliyor. Peki, Dolar neden düşüyor? Dolar düşmeye devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü.