Dolar neden düşüyor? Dolar ve Euro, ticari kredi düzenlemesi sonrası, haftaya sert düşüşle başlıyor. Dolar/TL sabah ilk işlemlerde 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar geriledi. Cuma kapanış sonrası gelen BDDK kararının tepkileri bugün daha net görülecek. Peki, Dolar neden düşüyor? Dolar neden düştü? BDDK kararı sonrası dolar son durum ne? Dolar yükselir mi? Dolar neden düşüşe geçti? İşte detaylar...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolar ve euro, BDDK'nın cuma akşamı açıkladığı döviz varlıkları 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlaması getiren kararın ardından haftaya düşüşle başlıyor. Cuma akşamı kararla birlikte 17.36 lira seviyelerinden 16.40 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar, bugün ilk işlemlerde iki haftanın en düşük seviyesini görerek 16.09 liraya kadar geriledi. Günün ilerleyen saatlerinde kurda oynaklığın artması muhtemel.

BDDK KARARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

BDDK tarafından cuma günü yayımlanan kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

BDDK KARARSI SONRASI DOLAR NE OLDU?

Cuma akşamı açıklanan kararın ardından dolar/TL Türkiye piyasaları kapanmışken bankalar arası piyasada düşük hacimli işlemlerde 17.36 lira seviyelerinden hızla 16.40 lira seviyelerine kadar geriledi.

KURDA OYNAKLIĞIN ARTMASI MUHTEMEL

Kur pazartesi ilk işlemlerde iki haftanın en düşük seviyesini görerek 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar geriledi. Piyasaların açılması ile birlikte Dolar saat 10.30 itibariyle 16.75, Euro ise 17.70 seviyelerine geldi. Günün ilerleyen saatlerinde kurda oynaklığın artması muhtemel.

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