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Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair servis edilen görüntüler deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı. Yaşanan olayın ardından borsada yaşanan değişim ile Dolar neden düşüyor? Dolar düştü mü? 2023 Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? soruları aratıldı. Peki, Dolar neden düşüyor? Dolar düştü mü? 2023 Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu?

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bina ve yükselen siyah dumanların yer aldığı görsellerin mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak paylaşılması sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor. Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

Yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.