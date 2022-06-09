Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi? - Haberler

Son dakika gelen haberlere göre, Bakan Nebati'nin ekonomide yeni adımlar atılacağını açıklamasının ardından dolar 17.20'den 16.90'a düştü. Bunun akabinde vatandaşlar, Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bakan Nebati'nin ekonomide yeni adımlar atılacağını açıklamasının ardından dolarda hızlı bir düşüş oldu. Kur, açıklama ile birlikte 17.20'den 16.90'a kadar geriledi.

DOLAR KAÇ TL? (9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE SAAT 19:54)

1 dolar şuanda 16,8953 TL'dir.

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ANLIK DÖVİZ FİYATLARI (9 HAZİRAN 2022 SAAT 20:07)

1 Dolar : 16,9247

16,9247 1 Sterlin : 21,1537

21,1537 1 Euro : 18,0023

18,0023 1 Gram altın : 1006,6

30 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.

DÖVİZ ALTINDA SON DURUM

Dolar, saat 20.00 itibarıyla 16.91'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.16'dan, gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.

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