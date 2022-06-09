Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi? - Haberler

Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi?
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Dolarda ani düşüş devam ediyor. Dolardaki düşüşün ardından vatandaşlar, Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi? araştırması yapıyor. Peki, dolar neden düşüşte? Dolar ne kadara kadar düşer? Dolar kaç TL'ye düşecek? İşte detaylar...
Son dakika gelen haberlere göre, Bakan Nebati'nin ekonomide yeni adımlar atılacağını açıklamasının ardından dolar 17.20'den 16.90'a düştü. Bunun akabinde vatandaşlar, Dolar neden düşüyor? 9 Haziran 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın neden düşüyor? Döviz fiyatları düşecek mi, daha düşer mi? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...
Bakan Nebati'nin ekonomide yeni adımlar atılacağını açıklamasının ardından dolarda hızlı bir düşüş oldu. Kur, açıklama ile birlikte 17.20'den 16.90'a kadar geriledi.
1 dolar şuanda 16,8953 TL'dir.
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- 1 Dolar : 16,9247
- 1 Sterlin : 21,1537
- 1 Euro : 18,0023
- 1 Gram altın : 1006,6
Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.
Dolar, saat 20.00 itibarıyla 16.91'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.16'dan, gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.