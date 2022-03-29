Dolar kaç tl oldu? Altın kaç TL'ye düştü? İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin ardından gelen olumlu açıklamalarla dolar ve altında sert bir düşüş yaşandı. Dolar neden düşüyor? 29 Mart Döviz neden düşüyor, tekrar artacak mı? Dolar, Euro, Altın ve Sterlin niye düşüyor, neden düştü?

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi. Görüşme öncesi 14,84 civarında bulunan dolar 14,57 seviyesine, 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 888 liraya geriledi. İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin ardından gelen olumlu açıklamalarla dolar ve altında sert bir düşüş yaşandı . Görüşmelerin ardından Rusya tarafından yapılan "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklaması piyasaların ateşini aldı.

DOLAR NE KADAR? DÖVİZ NE KADAR? (29 MART SAAT 16:37)

1 Dolar : 14,5914 TL

14,5914 TL 1 Euro : 16,2275

16,2275 1 Sterlin : 19,1620

19,1620 1 Gram Altın : 889,4

ALTIN DÜŞTÜ MÜ? ALTIN NE KADAR OLDU?

Müzakere öncesi 14,84 civarında olan dolar, olumlu açıklamalarla birlikte 14,57 seviyesine geriledi. 914 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise 888 liraya geriledi.

EURO, STERLİN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 16.00 itibarıyla euro 16,21'den, sterlin ise 19,17'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.428 liradan, cumhuriyet altını ise 5.886 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı ise 1.898 dolar seviyesinde bulunuyor.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ BİTTİ Mİ?

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülkenin müzakerecileri Belarus sınırındaki görüşmeler ve online görüşmelerin ardından bu kez de İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'deki görüşme, sabah 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı. Erdoğan, "Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle iki tarafın müzakerecileri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Ukrayna heyeti, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Biz tekliflerimizi yaptık cevap bekliyoruz. Bugünkü görüşmenin sonuçları, liderlerin görüşmesi için yeterli" açıklamasını yaptı. Rus heyeti ise "Bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Putin ve Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün." dedi.

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