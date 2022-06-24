Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Cuma Dolar, Euro, Altın, Döviz neden, niye düşüyor? Dolar fiyatları daha da düşer mi, Dolar 15 TL olur mu?

Dolarda sert düşüş devam ediyor. Dolar dakikalar içerisinde 16,5 TL seviyelerine kadar geriledi. Peki, Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Cuma Dolar, Euro, Altın, Döviz neden düşüyor? Dolar fiyatları daha da düşer mi, Dolar 15 TL olur mu? Ayrıntılar sizlerle...

DOLAR KAÇ TL? (24 HAZİRAN CUMA 2022)

1 dolar şuanda 16,6353 TL'dir.

ANLIK DÖVİZ FİYATLARI (24 HAZİRAN 2022 SAAT 20:09)

1 Dolar : 16,6353

1 Sterlin : 20,3248

1 Euro : 17,4711

1 Gram altın : 977,0

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolarda ani düşüş devam ediyor. Gün içerisinde 17,3 seviyelerine çıkan dolar ani düşüşle 16,5 seviyelerine kadar indi. Bunun akabinde vatandaşlar dolar neden düşüyor merak etmişti. Dolar neden düşüyor henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bazı ekonomistler dolardaki ani düşüşü geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman görüşmesine bağlıyor. Bazı ekonomistler ise BDDK'nın yeni kararlarından sonra dolarda düşüş yaşandığını belirtti. Detaylar gelince haberimizde ekleyeceğiz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı sağlamak için ticari kredilerde düzenlemeye gitmesinin ardından dolar sert düştü. 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52'ye kadar geriledi.

DOLAR 85 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Karar öncesi 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52 seviyesine kadar geriledi. Dolardaki gerileme 85 kuruş oldu.

PİYASADA SON DURUM

Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren kur, saat 20.35 itibarıyla 16.76 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 17.72'den, altının gram fiyatı ise 986 liradan alıcı buluyor.

BDDK'NIN YENİ HAMLESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı finansal istikrarı destekleyici yeni adım kapsamında ticari kredi sistemine yeni düzenlememeler getirildi. Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

DÖVİZ VARLIĞI 15 MİLYON TL'YE GEÇMEYEN ŞİRKETLERE ŞARTLI KREDİ

Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

TİCARİ KREDİ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

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