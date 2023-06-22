Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. Dolar neden düşmedi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından doların neden yükselişe geçtiği araştırılıyor. Peki, Dolar neden düşmedi? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşüşe geçecek? İşte detaylar...

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın politika faizi kararı sonrasında dolar yükselişe geçti. Vatandaşlar tarafından dolar neden düşmedi araştırılmaktadır. Peki, Dolar neden düşmedi? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşüşe geçecek? Detaylar haberimizde...

DOLAR NEDEN DÜŞMEDİ?

Sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmesi sonrası 24 TL'yi aştı. Dolar/TL, saat 15.30 itibarıyla ise 24,18 seviyesinden işlem görüyor.

27 AY SONRA İLK ARTIŞ

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.