Dolar arttı mı, neden arttı? Son dakika! Döviz neden yükseliyor? Altın neden yükseliyor?

Son günlerde yükselişe geçen dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.12 itibarıyla 23.05 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar ise Dolar neden arttı? Son dakika! Döviz neden yükseliyor? Altın neden yükseliyor? sorularına yanıt arıyor.

Dolar neden arttı? Son dakika! Döviz neden yükseliyor? Altın neden yükseliyor? soruları gündemde yerini aldı. 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Arama motorlarında aratılan Dolar neden arttı? Son dakika! Döviz neden yükseliyor? Altın neden yükseliyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOLAR NEDEN ARTTI?

Şimşek bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" demişti. Şimşek'in bu sözleri ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

FRANSIZ BANKADAN ŞAŞIRTAN FAİZ TAHMİNİ

Şimşek'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına zemin hazırlayabileceği düşünülürken; Fransız banka Société Générale (SocGen) şaşırtan faiz tahminini açıkladı. Banka, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık faiz artışı beklediğini kaydetti.

FAİZİN AĞUSTOSA KADAR YÜZDE 25 ÇIKMASINI BEKLİYORLAR

Société Générale analistleri, merkez bankasının bu ay 650 baz puanlık bir artış ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık 500 baz puanlık artışla politika faizinin mevcut yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkmasını beklediklerini söylediler.

"TÜRKİYE'NİN PARA POLİTİKASINI ELDEN GEÇİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aralarında Marek Drimal'in de bulunduğu SocGen analistleri geçen cuma günü yayınladıkları raporda, "Şimşek'in atanmasının Türkiye'de para politikasının elden geçirilmesine yol açmasını bekliyoruz. Yeni para politikası, yurt içindeki kredi genişlemesini sınırlamayı ve seçim öncesi tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

SocGen Stratejisti Marek Drimal, faiz artışı olasılığının ve yaz döneminde turizmden sağlanacak döviz gelirlerinin önümüzdeki aylarda büyük bir lira satışını önleyeceğini söyledi. Ancak daha uzun vadede, Türkiye'nin dış dengesizliklerine ve kredi genişlemesine yönelik düzenlemeler yapılmadığı takdirde, liranın önümüzdeki kış yeniden düşebileceği uyarısında bulundu.

DOLAR, ALTIN, EURO NE KADAR?

Son günlerde yükselişe geçen dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.12 itibarıyla 23.05 liradan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,71; gram altın ise 1.542 TL seviyelerinde seyrediyor.