Dolar neden artıyor, neden yükseliyor? 21 Temmuz Perşembe 2022 Döviz, Dolar, Euro, Altın neden yükseliyor? Döviz neden yükseldi? Dolar düşer mi?

Doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 21 Temmuz 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Fed faiz arttırdığı için dolar yükseliyor mu? Altın fiyatları neden yükseliyor? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL OLDU? (21 TEMMUZ PERŞEMBE SAAT 18:10)

1 Dolar şuanda 17,7086 Türk Lirası'na eşittir.

21 Temmuz Perşembe günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları alış fiyatı 17,6282 TL iken, satış fiyatı ise 17,6599 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz ay FED faiz artışıyla birlikte dolar yükselişe geçmişti. Bugün ise Merkez Bankası faiz kararının ardından ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar az da olsa yükselişe geçti.

Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı aldı. Faizi beklentilerin ötesinde 50 baz puan artıran AMB negatif faiz dönemine de son verdi.

2022'nin yedinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası yılın ilk 6 ayında olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün açıkladığı temmuz ayı kararıyla da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri 50 baz puan artırdı. Banka ana refinansman oranını yüzde 0,50; marjinal borç verme imkanını yüzde 0,75 ve mevduat faizini de yüzde 0 seviyesine çıkardı. AMB karar metninde gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğuna işaret etti.

25'ER BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYORDU

Bloomberg anketine göre ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde medyan 25'er baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Ankete katılan 53 ekonomistin 49'u mevduat faizinde 25, 4'ü ise 50 baz puanlık artış öngörüsünde bulunmuştu. Para piyasalarında fiyatlama ise 25 ve 50 baz puan için yüzde 50-50 olasılığa işaret etmişti.

AMB daha önce politika faizini Temmuz'da 25 baz puan artırmayı, Eylül'de de tekrar daha büyük oranda artırıma gitmeyi planladığına ilişkin yönlendirme yapmıştı. Ancak Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar enflasyon görünümünün kötüleşmesi nedeniyle AMB'nin Temmuz'da 50 baz puan artırıma gitmesinin de değerlendirildiği bilgisini vermişti.