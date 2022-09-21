Amerikan Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak 3,00-3,25 seviyesine yükseltti. Bugün FED faiz kararının ardından dolar az da olsa yükseldi. Vatandaşlar, Dolar neden artıyor, neden yükseliyor? 21 Eylül Çarşamba 2022 Döviz, Dolar, Euro, Altın neden yükseliyor? Döviz neden yükseldi? Dolar düşer mi? merak ediyor. Peki, dolar neden yükseliyor? Dolar geri düşer mi? Dolar 20 TL olur mu? Dolar 20 TL'ye mi çıkacak? İşte detaylar...

Doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 21 Eylül 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Fed faiz arttırdığı için dolar yükseliyor mu? Altın fiyatları neden yükseliyor? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL OLDU? (21 EYLÜL ÇARŞAMBA SAAT 21:23)

1 Dolar şuanda 18,3269 Türk Lirası'na eşittir.

21 Eylül Çarşamba günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları fiyatı 18,3269 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz aylarda FED faiz artışıyla birlikte dolar yükselişe geçmişti. Bugün ise ABD FED faiz kararının ardından dolar az da olsa yükselişe geçti.

Dolar/TL dün günü son aylardaki seyrini bozmadan sınırlı bir artışla tamamlarken, bugün düne göre hafif bir gerileme görülüyor. Sabah saatlerinde dolar/TL 18,31, euro/TL 18,18 seviyesinden işlem gördü.

Dün dolara karşı yüzde 0,4 oranında gerileyen Japon Yeni bu seyrine devam ederken, euro/dolar paritesi yeniden 1 kritik eşiğinin altına inerek 0,990 seviyesinde işlem görüyor. Önceki günü yüzde 0,40 yükselişle 1.312,9 seviyesinden tamamlayan Bloomberg Dolar Endeksi rekor seviyesine yaklaşırken, ABD tahvilleri de Fed'in faiz kararı öncesinde hareketlendi. ABD 2 yıllıkların getirisi Ekim 2007'den sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkarken, 10 yıllıklar dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrası bugün yüzde 3,56'da dengelendi.

Küresel çapta dolar talebinin güçlenmeye devam etmesiyle, dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıkarken, Avrupa'da 10 yıllık tahvil faizleri Almanya'da yüzde 1,96 ile Ocak 2014'ten, İtalya'da yüzde 4,24 ile Aralık 2013'ten, Fransa'da ise yüzde 2,51 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

merikan Merkez Bankası, merakla beklenen politika faiz kararını açıkladı. Sürpriz yapmayan banka, 75 baz puanlık artırıma giderek faizi 3,00-3,25 seviyesine yükseltti.

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararı için ilk toplantısına dün başladı. Toplantı bugün de devam etti. FED'in toplantısının bugün sona ermesinin ardından faiz kararını kamuoyu ile paylaşması bekleniyordu. Beklendiği gibi de oldu ve FED,75 baz puanlık artırıma giderek faizi 3,00-3,25 seviyesine yükseltti. FED'in bu adımı, ekonomi otoriterleri tarafında da 'beklenen karar' olarak yorumlandı.

ALTINDA TOPARLANMA YAŞANDI

Eylül ayının başından bu yana FED'in açıklayacağı faiz kararının baskısı altında kalan altın ise dünden bu yana kendisini toparlama yönünde hareket etmeye başladı. Ons altın şu sıralar 1.674 dolardan, gram altın da 978 liradan işlem görüyor.

Chicago Emtia Borsası'nda işlem gören Kasım vadeli buğday kontratlarının fiyatı yüzde 5'e varan bir artış yaşarken, mısır vadelileri de yükseliş gösterdi. Bitcoin'de 19 bin doların altı görülürken, Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, ABD merkez bankası Fed'in beklenen faiz artırımı öncesinde küresel durgunluk korkularının finansal piyasalara hakim olmasıyla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

EMTİA TALEBİNİN AZALABİLECEĞİ ENDİŞESİ VAR

Analistlere göre merkez bankaları tarafından artan para politikası sıkılaştırmasının dünya ekonomisini resesyona sürükleyebileceği, emtia talebini azaltabileceği ve küresel ticareti yavaşlatabileceği endişeleri nedeniyle finans piyasalarında gerginlik hakim.