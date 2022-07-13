Dolar neden artıyor, neden yükseliyor? 13 Temmuz Çarşamba 2022 Döviz, Dolar, Euro, Altın neden yükseliyor? Döviz neden yükseldi? Dolar düşer mi?

Doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 13 Temmuz 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Fed faiz arttırdığı için dolar yükseliyor mu? Altın fiyatları neden yükseliyor? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL OLDU? (13 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAAT 17:44)

1 Dolar şuanda 17,4504 Türk Lirası'na eşittir.

13 Temmuz Çarşamba günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları alış fiyatı 17,3913 TL iken, satış fiyatı ise 17,4226 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz ay FED faiz artışıyla birlikte dolar yükselişe geçmişti. Bugün ise ABD'de yıllık TÜFE haziran ayında yüzde 9,1 ile beklentileri aştı. Ayrıca Dolar ve Euro aynı seviyelere yaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde merakla beklenen veriler tek tek açıklanıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.

YILLIK BAZDA TÜFE 9.1'LE ZİRVEYE ULAŞTI

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MASADA

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkabileceğini söylerken bir başka jumbo hamleye desteğini yineledi.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Türk ekonomisinde dün tarihi bir gün yaşandı. Dolar ve euro, 2002 yılından bu yana ilk kez aynı seviyeye geldi. Döviz kurlarının eşitlenmesinin ardından dolar bugüne 17.37 TL seviyelerinden başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3700 liradan, avro 17,4480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 17,3680 liradan alınan dolar 17,3700 liradan satılıyor.

KAPANIŞI 17, 32 TL İLE YAPMIŞTI

17,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4480 lira olarak belirlendi. Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 17,3210 lira, avronun satış fiyatı ise 17,5700 lira olmuştu.