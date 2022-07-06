Salı günü piyasalardaki kapanışını 17,00 seviyesinden yapan dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,18 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar neden artıyor? Dolar rekor kırdı mı?

DOLAR NEDEN ARTIYOR?

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin risk iştahını baskıladığını ve güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

RESESYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörüne yönelik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in destek, 106,8'in üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 107,5'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.