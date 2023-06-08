Dolar ne zaman düşecek? soruları merak edilenler arasında yer aldı. Seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,50 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Vatandaşlar ise Dolar ne zaman düşecek? Dolar düşecek mi 2023? Son dakika! Dolar düşer mi? merak ediyor.

Dolar ne zaman düşecek? Dolar düşecek mi 2023? Son dakika! Dolar düşer mi? soruları merak edilenler arasında yer aldı. Piyasalarda seçimlerin ardından başlayan yükseliş bugüne de taşındı. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40 seviyelerinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Peki, Dolar ne zaman düşecek? Dolar düşecek mi 2023? Son dakika! Dolar düşer mi?

DOLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,50 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu. Öte yandan son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın ise saat 09.00 itibarıyla 1460,58 seviyelerinden işlem görüyor. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce 19,96 seviyelerinden seyreden dolar, bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasından beri yüzde 17,2'lik bir yükseliş yaşamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolardaki yükseliş sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Şimşek, "Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var." dedi. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

"BİRAZ SABIR VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

"BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR HABERE İNANMAYIN"

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla…"