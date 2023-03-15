Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,3860'tan, sterlin/TL yatay seyirle 23,0890'dan satılıyor. Peki, Dolar ne olur, yükselir mi, düşer mi? 15 Mart Dolar TL ne kadar? Dolar yükselir mi?

Dolar düşer mi? Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,3860'tan, sterlin/TL yatay seyirle 23,0890'dan satılıyor. Peki, Dolar ne olur, yükselir mi, düşer mi? 15 Mart Dolar TL ne kadar? Dolar yükselir mi? Detaylar...

DOLAR NE OLUR?

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ve bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,9840 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9767'den tamamladı.

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