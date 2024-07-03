Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 32,5736 Türk Lirası'na eşittir.

EURO KAÇ TL?

Euro alış fiyatı 35,1213 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 35,1295 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 41,2793 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 41,4862 TL olmuştur.

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