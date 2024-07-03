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Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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3 Temmuz 2024 tarihinde güncel döviz kuru ve doların TL karşısındaki değeri merak konusu oldu. Dolar kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Doların TL karşısındaki değeri ve güncel döviz kuru bilgileri haberler.com'dan takip edilebilir. Doların TL karşısındaki değeri ve 1 doların TL karşılığı gündeme geliyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Dolar yükseliyor mu?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 Temmuz Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Temmuz 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Temmuz 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 32,5736 Türk Lirası'na eşittir.

EURO KAÇ TL?

Euro alış fiyatı 35,1213 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 35,1295 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 41,2793 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 41,4862 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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