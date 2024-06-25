Dolar ne kadar, yükseldi mi? 25 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Bugün 25 Haziran 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,9647 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:26 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,9613 TL ve satış fiyatı ise 32,9613 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Bugün 25 Haziran 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,2250 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:32 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,2000 TL ve satış fiyatı ise 35,2000 TL oldu.

STERLİN NE KADAR OLDU?

Bugün 25 Haziran 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,7624 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:33 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,6579 TL ve satış fiyatı ise 41,6579 TL oldu.

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