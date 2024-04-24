Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128181 24 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,5194'ten satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 34,7490'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,4513'ten satılıyor.

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