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DOLAR NE KADAR OLDU, REKOR FİYATI KAÇ? 29 Kasım Dolar ne kadar, kaç TL? CANLI DÖVİZ KURU!

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru kritik eşik olan 29 lirayı aştı. Dün günü 28,91 seviyesinden tamamlayan kur, 29,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO KAÇ TL?

Dolar gibi yükselişini sürdüren euro da günü 31,75'ten tamamlamıştı. Değer kazanmaya devam eden euro da bugün rekor tazeledi. Kur 31,94 ile tarihi zirvesini yeniledi.

ALTIN FİYATI NE KADAR?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialarla altın güçlendi. Dünü 1.882 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.900 lirayı aştı. Gram 1.907 lirayla rekor tazeledi.