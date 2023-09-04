DOLAR NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar oldu 2023?

Dolar ne kadar oldu, kaç TL gündeme geliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 25,4850 seviyelerinden işlem görüyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? merak ediliyor. Peki, DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023?

Dolar ne kadar ve kaç TL olduğu gündeme geliyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar ve kaç TL merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? araştırılıyor. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,77 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,92'den, sterlin ise 33,83'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,92'den, sterlin/TL ise 33,83'den satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,6 artışla 104,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0800 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolara olan talebin azaldığını dile getirdi. Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

IMF'DEN FAİZ UYARISI

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'in destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.