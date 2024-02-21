Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda yeni zirve! 1 dolar kaç TL? 21 ŞUBAT 2024

İnişli çıkışlı döviz kuru, en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Her an tetikte bekleyen piyasa analistleri yeni bir rekoru daha gördü. Dolar, yeniden zirve yaptı. Dolar kuru 21 Şubat 2024 ne kadar? Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar yeni bir rekor kırdı. Dakikalar öncesinde dolar kuru 31 TL'yi gösterdi. An itibarıyla 31,16 TL'yi gösteren dolar yeni bir gündem oluşturdu. Buna göre 1 dolar, 31 TL'ye denk geliyor. Son olarak 30,83-30,92 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamlamıştı.

EURO NE KADAR?

Dolar yeni rekorlara doğru ilerlerken Euro ise bu esnada 33,50'yi gösterdi.