Dolar kuru Google'da teknik bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntülenmeye başlandı. Google'ın söz konusu hatası geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve yatırımcılara kısa süreli panik yaratmıştı. Dolar neden düşüyor ve dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu ve dolar kaç TL olduğu sık sık araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Altın bugün (5 Kasım) ne kadar?

DOLAR NE KADAR OLDU? Dolar, Euro, Altın bugün (5 Kasım) ne kadar?

Dolar kaç TL ve Dolar, Euro, Altın bugün ne kadar olduğu gündeme geliyor. Teknoloji devi Google, arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Dolar neden düşüyor ve dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu ve dolar kaç TL olduğu sık sık araştırılıyor. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da, durum aslında teknik bir hatadan ibaret. Dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Altın bugün (5 Kasım) ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Dolar kuru Google'da teknik bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntülenmeye başlandı. Google'ın söz konusu hatası geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve yatırımcılara kısa süreli panik yaratmıştı.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar, 28,3841'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 30,4559'dan satılıyor.