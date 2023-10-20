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DOLAR ne kadar, kaç TL? Bugün EURO- DOLAR ne kadar oldu? 20 Ekim Döviz Kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Merkez Bankası'nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'den yüzde 68,01'e yükseldi, dolar tahmini ise 30,14'ten 30,05'e düştü.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL ise 29,64 seviyelerinden satılıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.