Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,4620'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 23,2900'dan satılıyor. Dolar ne kadar, kaç TL? 27 Ocak Dolar kuru kaç TL, ne kadar oldu? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,4620'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 23,2900'dan satılıyor. Dolar ne kadar, kaç TL? 27 Ocak Dolar kuru kaç TL, ne kadar oldu? Merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8100 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7513 ve en yüksek 18,8270 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8033'ten tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirterek, resesyon endişelerinin yatışmasıyla dolar endeksinin son 8 ayın dibinden toparlandığını söyledi.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin de 25 baz puan artış üzerine yoğunlaştığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.