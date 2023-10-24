Dolar kuru son durumu merak ediliyor. Küresel piyasalar ve yerel ekonomik gelişmeler dolar kurunu etkileyen faktörler arasında. Peki, Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? İşte detaylar...

Dolar ne kadar? GÜNCEL DOLAR KURU! 24 Ekim Dolar kaç TL?

Güncel dolar kuru hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Arama motorlarında dolar ne kadar sorgulatılıyor. Dolar güne yatay seyirle başlamasının ardından güncel dolar kuru merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? GÜNCEL DOLAR KURU! 24 Ekim Dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,08'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 28,09'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 29,96'dan, sterlin/TL ise 34,45'den satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, gün içerisinde 105,3'e kadar inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test etti.