Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararı öncesi 1 Kasım 2022 güncel döviz kuru!

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,62 seviyelerinden işlem görüyor. İşte,1 Kasım güncel döviz kurları…

Döviz kurunda hareketlilik devam ederken FED yeni faiz kararının, 2 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18,4401 TL'den gerçekleştiren euro, 18,4092 TL alış, 18,4711 Tl satış fiyatından işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 1 Kasım 2022 Salı günü gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı öncesi döviz kurundaki son durum...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6147 TL'den gerçekleştiren USD, 18,6108 TL alış, 18,6187 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar 1 Kasım Salı günü sabah saatlerinde 18,60 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar, 18,6092 TL alış fiyatı, 18,6135 TL satış fiyatınsan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,4401 TL'den gerçekleştiren euro, 18,4092 TL alış, 18,4711 Tl satış fiyatından işlem görüyor.

Euro ise Kasım Salı günü 18.4150 TL alış, 18,4750 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,4282 TL'den yapan İngiliz sterlini ise 21.4133 TL alış, 21,4432 TL satış fiyatından işlem gördü.

İngiliz Sterlin'i bugün 21,4556 TL alış, 21,5135 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.