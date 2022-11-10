Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 10 Kasım 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…

Dolar 10 Kasım Perşembe günü 18.60 'den işlem görüyor. Dolar kuru uzun süre izlediği dar bant ağarığı olan 18.58 - 19.60 seviyelerinden aşağı yönlü hareket ederek haftayı 18.58 de kapatmak istiyor. Peki ,döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, Dolar ne kadar? İşte detaylar...

Haftanın 4. iş günü 10 kasım 2022 perşembe günü itibaren vatandaşlar dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, döviz kurunda son durum ne? Dolar ve euro ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Son kapanışını 18.599 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5872 liradan, satış fiyatı ise 18.6109 liradan işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.860 TL dolaylarında işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 18.6621 TL'den yapan euro şu anda 18.6511 TL alış ve 18.6731 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM NE?

TCMB'nin mevduat içerisindeki TL payını artırılmaması halinde tahvil ek yükümlülükleri getiren kararları ise son iki haftadır bankacılık sektörü genelinde mevduat faizlerini yukarı taşıyor.

TCMB bankalardan yazılı olarak piyasa dışı mevduat faizi uygulamasından vazgeçilmesini de istemesine rağmen banka bazında yüzde 30'a yaklaşan kısa süreli kampanyalar devam ediyor.

Bankalar birkaç gün süren bu kampanyaları bir biri ardına yapıyor. Özel bankalarla başlayan uygulamalar kamu bankalarında da görüldü. Uygulamaların kısa süreli olması nedeniyle TCMB'den yeni bir adım beklenmiyor. Sürecin bu ay 15 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM itfalarına da etkisi izleniyor. Bankaların önümüzdeki yıldan itibaren mevduatının yarısını TL yapmaz ise ek tahvil yükümlülüklerini karşılaması gerekiyor.